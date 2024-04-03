Выставка полотен художника Владимира Вейсберга открылась в Пушкинском музее

В ГМИИ имени Пушкина открылась экспозиция "От цвета к свету", посвященная 100-летию русского художника и теоретика искусства Владимира Вейсберга. Локация выставки выбрана неслучайно – именно здесь мастер работал разнорабочим, изучал произведения известных художников и сформировал свой стиль.

По словам организаторов экспозиции, ее название подобрано таким образом, чтобы посетители могли отследить весь творческий путь художника: от ярких красок до светлых оттенков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.