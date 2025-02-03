В Москве впервые прошла церемония вручения премии "Лучшая галерея"

3 февраля в столице прошла первая церемония вручения премии "Лучшая галерея". Эта награда учреждена объединением "Выставочные залы Москвы". Ее главная цель – определить лучшие практики выставочной деятельности и отметить работу профессионалов арт-рынка.

В первом пилотном сезоне победителей премии выбрали из 24 галерей, которые входят в объединение "Выставочные залы Москвы". В дальнейшем проект планируется масштабировать на общегородской уровень.

Награды вручили в нескольких номинациях по трем направлениям. Например, арт-пространства Москвы боролись за звания самой популярной выставки, самой медийной и самой отзывчивой галереи. Кроме того, премией удостоились лучшие руководители, кураторы, экскурсоводы и другие профессионалы выставочной индустрии.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова понаблюдала за красочной церемонией и пообщалась с лучшими галеристами столицы.