Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 февраля, 22:20

M24.RU

В Москве впервые прошла церемония вручения премии "Лучшая галерея"

В Москве впервые прошла церемония вручения премии "Лучшая галерея"

Платформа "Москино" привлекла иностранных кинематографистов для съемок в столице

Московская платформа "Москино" становится популярной среди кинопроизводителей

Худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный рассказал, о чем он бы спросил Бога

"Это Москва. Инфраструктура": как устроен МХТ имени Чехова

"Культура за 100 секунд": на катке ВДНХ пройдет акция "Калейдоскоп чудес"

"Культура за 100 секунд": акция "Калейдоскоп чудес" пройдет на ВДНХ

"Моя Москва": Галина Коньшина. Часть 1

Новости часа: Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы 78 молодым ученым

Новости часа: Собянин рассказал, как платформа "Москино" облегчает организацию съемок

3 февраля в столице прошла первая церемония вручения премии "Лучшая галерея". Эта награда учреждена объединением "Выставочные залы Москвы". Ее главная цель – определить лучшие практики выставочной деятельности и отметить работу профессионалов арт-рынка.

В первом пилотном сезоне победителей премии выбрали из 24 галерей, которые входят в объединение "Выставочные залы Москвы". В дальнейшем проект планируется масштабировать на общегородской уровень.

Награды вручили в нескольких номинациях по трем направлениям. Например, арт-пространства Москвы боролись за звания самой популярной выставки, самой медийной и самой отзывчивой галереи. Кроме того, премией удостоились лучшие руководители, кураторы, экскурсоводы и другие профессионалы выставочной индустрии.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова понаблюдала за красочной церемонией и пообщалась с лучшими галеристами столицы.

культурагородвидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика