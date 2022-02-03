В Москве проcтились с режиссером и сценаристом Виктором Мережко

В Доме кинематографистов простились с режиссером и сценаристом Виктором Мережко. Почтить память пришли родственники, друзья и коллеги.

Виктор Мережко умер в Москве 30 января в возрасте 84 лет.

Народный артист РФ, сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года. В 1968 году он окончил сценарный факультет ВГИКа. По сценариям Мережко было снято 50 фильмов и 12 мультфильмов. Также Мережко писал пьесы, которые ставились в театрах, а также он работал на телевидении.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.