Москвичам рассказали о лучших сериалах для просмотра в выходные

Телезрителям рассказали о лучших сериалах, которым можно посвятить выходные.

Первый в списке – психологический триллер от Netflix "Женщина в доме напротив девушки в окне". Главная героиня Анна – ее играет Кристен Белл – обожает пить дома вино днями напролет. Однажды она становится свидетельницей убийства, которое происходит в доме напротив. Полиция ей не верит. Из-за винных коктейлей и сильнодействующих лекарств она начинает думать, что ей все померещилось. Но мысли о соседе-убийце не покидают голову, поэтому она начинает собственное расследование.

Также можно посмотреть триллер "Под подозрением" с Умой Турман. Из отеля в Нью-Йорке похищают сына известной бизнес-леди, которую и играет звезда "Убить Билла" и "Криминального чтива". Под подозрение попадают четверо постояльцев, которых начинает преследовать ФБР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.