Спектакль для детей прошел в Геликон-опере

В столичной Геликон-опере прошел детский спектакль, приглашения на который малыши получили еще в день своего рождения, 5 лет назад.

В 2019 году телеканал Москва 24 и Геликон-опера проводили концерт в роддоме в честь Дня матери, тогда и были вручены приглашения в театр на 2025 год.

По сюжету, любимые героини сказок, Красная Шапочка, Золушка, Русалочка и Дюймовочка, оказываются в школе снегурочек. Чтобы понравиться Деду Морозу они учатся петь и танцевать, но героям пытается помешать моль, которая тоже претендует на роль внучки волшебника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.