Утреннюю партию из 349 билетов на "Щелкунчика" разобрали за считанные минуты

Большой театр начал продажу билетов на традиционный новогодний балет "Щелкунчик". Билеты доступны на официальном сайте, однако их нужно успеть "поймать": утром в продажу поступило 349 билетов, и их количество сократилось вдвое уже через считанные минуты.

В декабре театр даст 18 спектаклей. Стоимость билетов варьируется от 1 250 до 50 000 рублей. Билеты являются именными и не подлежат переоформлению, но их можно сдать в кассе театра. Самые дорогие партерные места будут продаваться на аукционе.

