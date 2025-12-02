Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 2 декабря

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 2 декабря

В Москве открылся фестиваль авторского кино "Зимний"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Мэр Москвы: музейно-выставочный центр "Зиларт" открылся в столице

Собянин: в Москве открыт музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

Сергей Собянин открыл новый музейно-выставочный центр "ЗИЛАРТ"

"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 2

Выставка "Магия блеска" откроется в Историческом музее

Ораторию "Иуда Маккавей" исполнили к 65-летию Рудина

Показы спектакля-мюзикла "Снежная королева" начались в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 2 декабря. В концертном зале "Зарядье" откроется IV Московский зимний музыкальный фестиваль, который объединит лучших артистов и коллективы академического и джазового искусства.

В центре цифрового искусства "Внутри" будет работать выставка "Гибридные хроники". Она объединяет 17 художников и 6 кураторских коллективов из России, Китая, Турции, Великобритании, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

На ВДНХ пройдет мастер-класс, где можно своими руками смастерить новогоднее украшение из стекла, дерева или фарфора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика