Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 2 декабря

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить в столице 2 декабря. В концертном зале "Зарядье" откроется IV Московский зимний музыкальный фестиваль, который объединит лучших артистов и коллективы академического и джазового искусства.

В центре цифрового искусства "Внутри" будет работать выставка "Гибридные хроники". Она объединяет 17 художников и 6 кураторских коллективов из России, Китая, Турции, Великобритании, Южной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

На ВДНХ пройдет мастер-класс, где можно своими руками смастерить новогоднее украшение из стекла, дерева или фарфора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.