Зинаида Пронченко и Михаил Друян рассказали о драме "Дом Gucci"

2 декабря в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта "КАРО. Арт" обсудили криминальную драму Ридли Скотта "Дом Gucci". Об особенностях картины, подборе актеров и создании костюмов рассказывали кинокритик Зинаида Пронченко и продюсер Михаил Друян.