Новый альбом Oxxxymiron собрал миллионы прослушиваний меньше чем за сутки

Почти четыре миллиона прослушиваний в соцсети "ВКонтакте" и около 500 тысяч просмотров на YouTube собрал новый альбом Oxxxymiron меньше чем за сутки.

Новая работа рэпера называется "Красота и уродство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.