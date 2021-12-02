В Кремлевском дворце пройдет церемония вручения национальной музыкальной премии "Виктория"

Церемония вручения национальной музыкальной премии "Виктория" состоится в Кремлевском дворце. Статуэтки получат лучшие в 13 номинациях по направлениям поп-, рок-музыка, шансон и хип-хоп.

На звание "Певица года" претендуют Светлана Лобода, Манижа, Zivert, Мари Краймбрери, Наталья Гордиенко и Полина Гагарина.

"Певцом года" может стать Jony, Дима Билан, Димаш Кудайбергенов, Леонид Агутин или Филипп Киркоров. В отличие от 2020 года в зале будут зрители, доступ которым разрешен только с QR-кодом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

