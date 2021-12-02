В прокат вышел фильм "Дом Gucci". По сюжету Патриция Реджани – молодая и красивая девушка из бедной семьи. На одной из вечеринок она знакомится с Маурицио и понимает: обычные студенты-юристы не приезжают на свидание с телохранителями. Оказывается, Маурицио – наследник модной империи Gucci.

Ее целью становится выйти за богатея любой ценой. Ей это удается. Патриция становится светской львицей и одной из самых влиятельных фигур в мире гламура.

Темпераментную диву сыграла Леди Гага и сделала это, по отзывам многих критиков, выше всяких похвал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.