Более 300 развлекательных мероприятий подготовили в Москве ко Дню народного единства

Ко Дню народного единства для жителей и гостей столицы подготовили более 300 развлекательных мероприятий. Особенно зрелищные программы пройдут на ВДНХ и в кинопарке "Москино".

На главной выставке страны можно будет поучаствовать в фестивале хлеба, бесплатно посетить экскурсии. Также пройдут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи в истории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.