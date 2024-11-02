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Новости

02 ноября, 17:30

Культура

Более 300 развлекательных мероприятий подготовили в Москве ко Дню народного единства

Более 300 развлекательных мероприятий подготовили в Москве ко Дню народного единства

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Ко Дню народного единства для жителей и гостей столицы подготовили более 300 развлекательных мероприятий. Особенно зрелищные программы пройдут на ВДНХ и в кинопарке "Москино".

На главной выставке страны можно будет поучаствовать в фестивале хлеба, бесплатно посетить экскурсии. Также пройдут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи в истории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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