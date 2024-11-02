02 ноября, 17:30Культура
Более 300 развлекательных мероприятий подготовили в Москве ко Дню народного единства
Ко Дню народного единства для жителей и гостей столицы подготовили более 300 развлекательных мероприятий. Особенно зрелищные программы пройдут на ВДНХ и в кинопарке "Москино".
На главной выставке страны можно будет поучаствовать в фестивале хлеба, бесплатно посетить экскурсии. Также пройдут мастер-классы с театрализованными представлениями, отражающими разные эпохи в истории страны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.