Москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить в День народного единства

В Москве 3 и 4 ноября пройдут празднования Дня народного единства, включающие разнообразные мероприятия. Акция "Ночь искусств", ставшая ежегодной традицией, в этом году приурочена к празднику.

3 ноября жители столицы смогут посетить выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана с праздничным концертом в честь 25-летнего юбилея коллектива. Музей Москвы 4 ноября представит познавательный исторический квиз "Смутное время". Командам предстоит ответить на вопросы о драматических событиях, посвященных исторической эпохе.

Какие еще мероприятия пройдут в День народного единства в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.