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02 ноября, 13:30

Культура

Москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить в День народного единства

Москвичам рассказали, какие мероприятия стоит посетить в День народного единства

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В Москве 3 и 4 ноября пройдут празднования Дня народного единства, включающие разнообразные мероприятия. Акция "Ночь искусств", ставшая ежегодной традицией, в этом году приурочена к празднику.

3 ноября жители столицы смогут посетить выступление Московского джазового оркестра Игоря Бутмана с праздничным концертом в честь 25-летнего юбилея коллектива. Музей Москвы 4 ноября представит познавательный исторический квиз "Смутное время". Командам предстоит ответить на вопросы о драматических событиях, посвященных исторической эпохе.

Какие еще мероприятия пройдут в День народного единства в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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