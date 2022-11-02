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Культура

В российский прокат вышел мистический детектив "Сны"

В российский прокат вышел мистический детектив "Сны"

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Москвичам посоветовали, что можно посмотреть на досуге. Одна из новинок – мистический детектив "Сны" с Павлом Прилучным.

В центре сюжета внештатный сотрудник полиции Женя Журавлева. Еще недавно девушка готовилась к свадьбе, но случилась трагедия и внезапно у героини открылся дар – во сне она видит мертвых и как их убили. Об этом узнает ее бывший одноклассник и предлагает Жене участвовать в расследовании запутанных преступлений.

Сериал снимали на заброшенных складах недалеко от Комсомольской. Специально для мистической атмосферы "Снов" там соорудить огромную оранжерею.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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