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Культура

Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября

Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября

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Москвичам, которые планируют посетить акцию "Ночь искусств", рекомендовали поторопиться с регистрацией на мероприятия. На некоторые из них мест уже не осталось.

Юбилейная всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет в Москве 4 и 5 ноября. Главными площадками станут концертный зал "Зарядье", кинотеатр "Космос" и выставочный зал "Новый Манеж". Двери для гостей акции также откроют театры, музеи, галереи и библиотеки.

В этот раз "Ночь искусств" посвятили русской культуре, классическому искусству, объединяющему поколения и народы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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