Крупнейшая выставка Михаила Врубеля открывается в Москве. Экспозиция разместилась на трех выставочных этажах Третьяковки. Там можно будет увидеть более 300 произведений художника, в том числе из зарубежных собраний.

Цены на билеты на выставку стандартные для Третьяковской галереи. Взрослому понадобится 600 рублей, чтобы посмотреть экспозицию, льготные входные обойдутся по 300 и 350 рублей. Пока билеты есть онлайн, видимо потому, что прийти в залы музея можно только по QR-кодам и не все любители искусства успели их получить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

