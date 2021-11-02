МХАТ имени Горького остался без руководителя – Эдуард Бояков покинул свой пост. Причиной ухода, по его словам, стали отношения с руководством, которые не сложились.

Весной президент МХАТа Татьяна Доронина написала письмо Владимиру Путину с просьбой избавить от таких кадров. Боякова она назвала "непрофессиональным и бездарным", а его постановки сравнила с эстрадно-цирковым балаганом.

Экс-худрук уточнил, что устраивать оппозицию в сложившейся ситуации он не стал, поэтому, когда директор предложил написать "по собственному", он согласился, несмотря на пятилетний контракт.

На посту худрука Эдуард Бояков проработал с 2018 года. До этого больше 30 лет это место занимала Татьяна Доронина.

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