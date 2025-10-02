Гильдия киноактеров США назвала новые технологии угрозой для индустрии

Гильдия киноактеров США заявила, что новые технологии стали настоящей угрозой для индустрии. Поводом стало появление первой ИИ актрисы, которую уже снимают в скетчах и рекламных роликах.

Виртуальная актриса Тилли Норвуд полностью создана алгоритмами. Она обладает сгенерированными внешностью, голосом и даже биографией. При этом разработчики уверяют, что не стремятся заменить живых актеров.

