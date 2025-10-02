Форма поиска по сайту

02 октября

Культура

Гильдия киноактеров США назвала новые технологии угрозой для индустрии

Гильдия киноактеров США назвала новые технологии угрозой для индустрии

Гильдия киноактеров США заявила, что новые технологии стали настоящей угрозой для индустрии. Поводом стало появление первой ИИ актрисы, которую уже снимают в скетчах и рекламных роликах.

Виртуальная актриса Тилли Норвуд полностью создана алгоритмами. Она обладает сгенерированными внешностью, голосом и даже биографией. При этом разработчики уверяют, что не стремятся заменить живых актеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культура кино технологии Мария Панкратова Екатерина Кузнеченкова

