Москвичам представили культурную афишу на 2 октября

Центр современного искусства "М'АРС" представил масштабную мультимедийную выставку "SENSE. Геометрия чувств". В экспозиции собраны знания ученых, философов, алхимиков разных времен и культур о природных феноменах, затрагивающая все органы чувств. Каждый зал – это репрезентация одного из базовых элементов стихий: вода, огонь, земля, воздух и эфир.

А в зале "Кафе поэтов" дома-музея Марины Цветаевой представлена выставка "Живая связь времен" Анны Крижановской. Там можно увидеть портреты родителей поэтессы, а также ее родной сестры писательницы Анастасии Цветаевой. В этом году отмечается 130 лет со дня ее рождения.

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