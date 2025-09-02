Форма поиска по сайту

02 сентября, 13:50

События

Организаторы рассказали о программе 38-й Московской международной книжной ярмарки

Организаторы рассказали о программе 38-й Московской международной книжной ярмарки

3 сентября на ВДНХ уже в 38-й раз откроется Московская международная книжная ярмарка. Она соберет более 300 издателей и распространителей книг из России и зарубежных стран: Белоруссии, Ирана, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии и Северной Кореи.

Почетным гостем ярмарки станет Республика Индия. На индийском стенде состоится более 50 тематических мероприятий. Кроме того, в рамках ММКЯ в третий раз пройдет Московская международная детская книжная ярмарка.

Какие новинки представят ведущие издательства в этом году? Что привезут в столицу России представители Индии? Какая программа ждет юных читателей на Московской международной детской книжной ярмарке? Какие тренды определяют развитие книжного рынка сегодня?

Об этом и многом другом на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" рассказали:

  • директор департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития РФ Владимир Григорьев;
  • директор Московской международной книжной ярмарки Сергей Кайкин;
  • директор Российской государственной детской библиотеки, куратор программы Московской международной детской книжной ярмарки Мария Веденяпина;
  • куратор художественной программы ММКЯ, директор департамента по стратегическим коммуникациям и брендингу издательской группы "Эксмо-АСТ" Екатерина Кожанова;
  • директор Молодежной библиотеки имени М.А. Светлова, куратор стенда "Библиотеки Москвы" ММКЯ Валентина Агафонова.

культурагородвидеопресс-конференция

