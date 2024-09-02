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02 сентября, 07:30

Культура

Фестиваль "Спасская башня" посетили 70 тыс зрителей

Фестиваль "Спасская башня" посетили 70 тыс зрителей

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Полными трибунами и бурными овациями завершился фестиваль "Спасская башня" на Красной площади. За 11 дней шоу увидели более 70 тысяч зрителей, а миллионы человек могли наблюдать за происходящим по интернет-трансляции.

На брусчатке выступили лучшие оркестры российских силовых ведомств: Минобороны, Росгвардии, МЧС и ФСБ. Впервые в истории фестиваля на Красную площадь вышел оркестр МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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