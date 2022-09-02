В столице объявили победителей ММКФ

В столице объявили победителей Московского международного кинофестиваля. Главный приз получил фильм "Без предварительной договоренности" иранского режиссера Бехруза Шоайби.

За награду боролись более двух сотен картин. В основную программу вошли фильмы из России, Сербии, Китая, Турции, и других стран. Подробнее – на телеканале Москва 24.

