Онлайн-кинотеатр IVI представил фильм "Дьявольский судья"

Онлайн-кинотеатр IVI представил новинки этой осени. Среди них есть фильм-антиутопия "Дьявольский судья". Действие развивается в Южной Корее. В стране правит преступность, процветает коррупция и экономический кризис.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.