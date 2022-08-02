Фестиваль "Выбор Пионера" посвятили вампирским фильмам

Фестиваль "Выбор Пионера", который открылся в кинотеатре "Пионер", посвятили вампирским фильмам.



Программу открыл фильм "Носферату. Симфония ужаса" 1922 года. Чтобы передать атмосферу старого кино, его показали не в оцифрованном виде, а на пленке. Показ сопровождала музыкальная импровизация композитора Кирилла Широкова. Зрители смогут увидеть такие известные ленты, как "Дракула" Тода Браунинга, советский хоррор "Вий" и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

