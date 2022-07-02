Умер создатель образа Чебурашки мультипликатор Леонид Шварцман

Умер классик советской анимации Леонид Шварцман. Ему был 101 год.

Среди работ легендарного мультипликатора любимые поколениями "Аленький цветочек", "Котенок по имени Гав", "Варежка", "38 попугаев", мультфильм о крокодиле Гене.

Леонид Шварцман работал на киностудии "Союзмультфильм" с 1948 года. За свою карьеру он создал больше 60 мультфильмов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

