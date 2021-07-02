На онлайн-платформах вышел триллер "Без резких движений"

Гангстерский триллер "Без резких движений" от Стивена Содерберга вышел на онлайн-платформах.

В нем снялись оскароносные Мэтт Дэймон и Бенисио Дель Торо, а также Брендан Фрейзер. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.