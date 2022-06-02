Программа летнего чтения для детей и подростков стартовала в Москве

Юные москвичи могут получить подарки за отзывы о книгах. В городе стартовала программа летнего чтения для детей и подростков. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Желающим поучаствовать нужно зарегистрироваться на сайте библиотеки имени А. П. Гайдара до конца лета, выбрать любую библиотеку и завести дневник. Записывать впечатления можно онлайн или офлайн.

В этом году в списке рекомендаций – лауреаты престижных премий. Это книжки для самых разных возрастов – от дошколят до старших классов. Кроме того, ребят ждут конкурсы книжных подкастов и снимков котов-супергероев. Лучшие фотографы получат книгу "Супер МЯУ" Олега Роя с подписью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

