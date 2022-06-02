В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера Возрождения. Реставрация графики"

Москва предлагает жителям различные варианты для проведения досуга. Например, интересная выставка проходит в Третьяковской галерее. Она называется "Мастера Возрождения. Реставрация графики".

Выставка расскажет про шедевры, которые удалось восстановить за последние 10 лет. В экспозиции находятся более 150 экспонатов. Для начала на большом экране можно посмотреть, как идет сам процесс. Зрители увидят на выставке работы до и после реставрации. Билеты стоят 500 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

