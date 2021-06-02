РГО выберет победителей конкурса фотографий "Самая красивая страна"

Русское географическое общество выбирает победителей фотоконкурса "Самая красивая страна". Это масштабный и популярный проект среди фотографов со всего мира.

За семь лет проведения конкурса число присланных снимков превысило полмиллиона. В этом году участвует больше восьми с половиной тысяч авторов. В работе жюри принял участие министр обороны и президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

В этом году самыми популярными номинациями конкурса стали съемки пейзажа, диких животных и воды. Отдельную награду получат авторы лучших фотографий, сделанных на смартфон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.