Выставку "Однажды бабочке приснилось" запустили в Дарвиновском музее в Москве

В столичном Дарвиновском музее на выставке "Однажды бабочке приснилось" покажут скульптуры реальных и фантастических зверей и птиц. Они сделаны из мрамора, гранита, известняка, меди, бронзы, стали, дерева, керамики и фарфора.

А в московских кинотеатрах показывают американский триллер "Материнский инстинкт" с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Подробности об этих и других культурных событиях – в эфире телеканала Москва 24.

