02 марта, 09:45Культура
Посвященные Дню писателя мероприятия пройдут в Москве 3 марта
Праздничные мероприятия, посвященные Дню писателя, пройдут в Москве 3 марта. Жителей и гостей столицы ждут в музее "Слово".
Там проведут экскуссию, на которой расскажут о самых ранних жанрах древнерусской литературы. Еще одна экскурсия состоится в 19:00. Гости музея узнают о том, какие сообщения писали друг другу люди на берестяных грамотах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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