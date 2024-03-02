Посвященные Дню писателя мероприятия пройдут в Москве 3 марта

Праздничные мероприятия, посвященные Дню писателя, пройдут в Москве 3 марта. Жителей и гостей столицы ждут в музее "Слово".

Там проведут экскуссию, на которой расскажут о самых ранних жанрах древнерусской литературы. Еще одна экскурсия состоится в 19:00. Гости музея узнают о том, какие сообщения писали друг другу люди на берестяных грамотах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

