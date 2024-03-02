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02 марта, 09:45

Культура

Посвященные Дню писателя мероприятия пройдут в Москве 3 марта

Посвященные Дню писателя мероприятия пройдут в Москве 3 марта

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Праздничные мероприятия, посвященные Дню писателя, пройдут в Москве 3 марта. Жителей и гостей столицы ждут в музее "Слово".

Там проведут экскуссию, на которой расскажут о самых ранних жанрах древнерусской литературы. Еще одна экскурсия состоится в 19:00. Гости музея узнают о том, какие сообщения писали друг другу люди на берестяных грамотах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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