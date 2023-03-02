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Культура

Показ сериала "Правосудие" стартовал в онлайн-кинотеатре Okko

Показ сериала "Правосудие" стартовал в онлайн-кинотеатре Okko

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Показ турецкого детективного сериала "Правосудие" стартовал в онлайн-кинотеатре Okko. По сюжету на месте убийства молодой девушки среди улик найдена кредитная карта, которая принадлежит именитому прокурору. В качестве адвоката подозреваемому нанимают женщину, которая оказывается сестрой убитой.

Также можно посмотреть криминальный боевик "Три куруша". Друзья детства – полицейский, мафиози и уголовник – объединяются, чтобы поймать маньяка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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