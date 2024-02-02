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02 февраля, 17:45

Культура

Цискаридзе рассказал, почему в жизни важно правильно оценивать себя

Цискаридзе рассказал, почему в жизни важно правильно оценивать себя

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В середине февраля на сцене московского концертного зала "Зарядье" покажут серию ярких постановок. Они приурочены к 285-летию академии Русского балета имени Вагановой и 50-летию ее ректора Николая Цискаридзе.

Народный артист России рассказал, почему в жизни важно правильно оценивать себя и свои поступки. Николай Цискаридзе также поделился, как относится к артистам, которые стали исполнять одинаковые с ним партии. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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