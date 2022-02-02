На Netflix вышел корейский сериал "Море спокойствия"

Хаос, засуха и вода по карточкам – на онлайн-платформе вышла картина "Море спокойствия". Кинокритики из программы "The City" уверены, что это не просто сериал, а новая корейская сенсация.

Речь пойдет про группу астронавтов, которые должны спасти человечество от неминуемой гибели. Действия происходят в 2075 году. Земля превратилась в пустыню, люди умирают от жажды. Воду можно получить только по специальным карточкам. Правительство отправляет экспедицию на Луну за образцами лунной воды, чтобы спасти людей. Постепенно астронавты понимают, что эта вода каким-то образом убивает людей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.