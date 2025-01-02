Москвичам рассказали о новинках в столичных кинотеатрах. Например, состоялась премьера фэнтезийной сказки "Финист. Первый богатырь". В центре сюжета оказался богатырь, который мечтает прославиться на весь мир и для этого отправляется в путешествие на Восток.

Также на большие экраны вышла драма "Расскажи мне кино". Действие картины происходит в 1960-е годы, в маленьком городе посреди чилийской пустныни. Главная героиня – девочка по имени Мария Маргарита, которая любит кино. У нее есть необыкновенный дар: она умеет так пересказывать фильмы, будто сама их создала.

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