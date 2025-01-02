Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 января, 13:45

Культура

Москвичам рассказали о новинках в столичных кинотеатрах

Москвичам рассказали о новинках в столичных кинотеатрах

"Откройте, Давид": "Александр Лазарев оригинал"

"Интервью": Эмир Кустурица – о российском гражданстве

"Откройте, Давид": Вадим Андреев

"Актуальный репортаж": сколько поклонники спектаклей тратят на билеты

"Это Москва. Люди": Денис Родькин

"Раскрывая тайны звезд": к 75-летию Михаила Боярского

"Киноулица": Борис Щербаков

Москвичам рассказали, какие мероприятия посетить в новогодние праздники

Балет "Щелкунчик" можно будет посмотреть в парках Москвы

Москвичам рассказали о новинках в столичных кинотеатрах. Например, состоялась премьера фэнтезийной сказки "Финист. Первый богатырь". В центре сюжета оказался богатырь, который мечтает прославиться на весь мир и для этого отправляется в путешествие на Восток.

Также на большие экраны вышла драма "Расскажи мне кино". Действие картины происходит в 1960-е годы, в маленьком городе посреди чилийской пустныни. Главная героиня – девочка по имени Мария Маргарита, которая любит кино. У нее есть необыкновенный дар: она умеет так пересказывать фильмы, будто сама их создала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоЕвгения МирошкинаОльга Ламбрехт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика