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01 декабря, 22:30

Культура

В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел финал конкурса "Романсиада"

В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел финал конкурса "Романсиада"

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В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя прошел финал международного конкурса "Романсиада". Он проводится уже в 28-й раз.

Отборочный этап проходил весь год в городах России и мира. В финал попали 12 лучших исполнителей из нашей страны, а также Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и даже из Китая. Прозвучали известные романсы Чайковского, Рахманинова, Глинки и других известных русских композиторов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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