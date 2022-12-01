В российский цифровой прокат вышла драма "Средневековье"

Любителям кино рассказали, что интересного можно посмотреть на досуге. Например, стоит обратить внимание на чешскую историческую драму "Средневековье", которая доступна на онлайн-платформе "ИВИ".

Картина с Беном Фостером и Тилем Швайгером уже стала самой дорогой в истории чешского кинематографа. На создание ленты потратили рекордные 20 миллионов долларов.

Действие разворачивается в XV веке. В центре сюжета – национальный герой, наемник Ян, вовлеченный в жестокое сражение знати за римский трон. Ему поручают похитить невесту влиятельного лорда, и тот влюбляется в свою пленницу. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.