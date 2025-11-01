Новости регионов: Эрмитаж можно посетить бесплатно в честь Дня народного единства

Эрмитаж в Санкт-Петербурге можно посетить бесплатно в честь Дня народного единства. Бесплатные билеты будут размещаться поэтапно на сайте музея. Часть из них выдадут 4 ноября в кассах по живой очереди. Посещение организуют по сеансам.

Безымянный вулкан на Камчатке может начать извержение в ближайшее время. Ученые зафиксировали повышенную сейсмическую активность. Сход раскаленных лавин возможен уже в течение ближайших суток.

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии стартует 1 ноября. Торжественное открытие пройдет с 4 по 7 декабря. Лыжникам и сноубордистам будет доступно более 20 километров трасс всех уровней сложности.

