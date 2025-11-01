График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 08:00

Культура

Новости регионов: Эрмитаж можно посетить бесплатно в честь Дня народного единства

Концерт "Симфонические рок-хиты" пройдет в Москве 1 ноября

Спектакль "Свадьба Кречинского" показали в Театре сатиры

Международный фестиваль "Лучезарный ангел" начался в Москве

В "Москино" рассказали о планах развития до 2030 года

"Интервью": Юлия Топольницкая – о съемках в культовом фильме

Одинокие россиянки начали массово посещать Турцию, чтобы найти мужа

Фильм "Жестокий романс" покажут в кинотеатре "Иллюзион"

Показ авторских костюмов из хлопка прошел в честь дня рождения Музея Востока

Большая очередь выстроилась у Музея Востока в Москве

Эрмитаж в Санкт-Петербурге можно посетить бесплатно в честь Дня народного единства. Бесплатные билеты будут размещаться поэтапно на сайте музея. Часть из них выдадут 4 ноября в кассах по живой очереди. Посещение организуют по сеансам.

Безымянный вулкан на Камчатке может начать извержение в ближайшее время. Ученые зафиксировали повышенную сейсмическую активность. Сход раскаленных лавин возможен уже в течение ближайших суток.

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии стартует 1 ноября. Торжественное открытие пройдет с 4 по 7 декабря. Лыжникам и сноубордистам будет доступно более 20 километров трасс всех уровней сложности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

