График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 07:45

Культура

Концерт "Симфонические рок-хиты" пройдет в Москве 1 ноября

Концерт "Симфонические рок-хиты" пройдет в Москве 1 ноября

Спектакль "Свадьба Кречинского" показали в Театре сатиры

Международный фестиваль "Лучезарный ангел" начался в Москве

В "Москино" рассказали о планах развития до 2030 года

"Интервью": Юлия Топольницкая – о съемках в культовом фильме

Одинокие россиянки начали массово посещать Турцию, чтобы найти мужа

Фильм "Жестокий романс" покажут в кинотеатре "Иллюзион"

Показ авторских костюмов из хлопка прошел в честь дня рождения Музея Востока

Большая очередь выстроилась у Музея Востока в Москве

Показ фильма "Горыныч" стартовал в московских кинотеатрах

Концерт "Симфонические рок-хиты" пройдет в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 1 ноября. В старинных стенах прозвучат лучшие композиции Pink Floyd, Queen и Scorpions.

В "ГЭС-2" пройдет первый большой книжный фестиваль с ярмаркой литературы и культурной программой. Там проведут публичные лекции, дискуссии и встречи, чтения современной прозы и поэзии, а также презентации работ молодых художников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика