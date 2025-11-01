Концерт "Симфонические рок-хиты" пройдет в Москве 1 ноября

Концерт "Симфонические рок-хиты" пройдет в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла в Москве 1 ноября. В старинных стенах прозвучат лучшие композиции Pink Floyd, Queen и Scorpions.

В "ГЭС-2" пройдет первый большой книжный фестиваль с ярмаркой литературы и культурной программой. Там проведут публичные лекции, дискуссии и встречи, чтения современной прозы и поэзии, а также презентации работ молодых художников.

