На экраны выходит продолжение культового "Декстера"

На экраны выходит "Декстер: новая кровь". Это, скорее, перезапуск или даже полноценный мини-сериал.

Зрители увидят не только главного героя, но и его сестру Дебру Морган. Ну и, конечно, маньяка Тройку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.