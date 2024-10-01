Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 22:30

Культура

Серия концертов в честь юбилея Московского джазового оркестра стартовала в Москве

Серия концертов в честь юбилея Московского джазового оркестра стартовала в Москве

Международный день музыки отметили в парке "Зарядье"

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Столичный Театр сатиры отметил 100-летие

Ушел из жизни народный артист РФ Вячеслав Добрынин

"Интервью": Сергей Урсуляк – о российском и зарубежном кинематографе

Новости часа: Собянин рассказал, как преобразился Театр сатиры после обновления

Мэр Москвы: к юбилею Театра сатиры обновили здание на Триумфальной площади

Сергей Собянин: легендарному Театру сатиры исполняется 100 лет

"Сити": праздничная программа в честь Дня музыки ждет москвичей на ВДНХ

В Москве стартовала серия концертов в честь юбилея Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Знаменитому биг-бэнду исполнилось 25 лет.

С 1 по 3 октября в Московском театре эстрады оркестр и его руководитель принимают поздравления, в том числе от известных артистов. В первый день юбилейного музыкального марафона представили программу "Джаз и Классика" с участием Хиблы Герзмава и Юрия Башмета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика