Серия концертов в честь юбилея Московского джазового оркестра стартовала в Москве

В Москве стартовала серия концертов в честь юбилея Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Знаменитому биг-бэнду исполнилось 25 лет.

С 1 по 3 октября в Московском театре эстрады оркестр и его руководитель принимают поздравления, в том числе от известных артистов. В первый день юбилейного музыкального марафона представили программу "Джаз и Классика" с участием Хиблы Герзмава и Юрия Башмета.

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