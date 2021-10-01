Виктория Боня сделала прививку от COVID-19

Телеведущая Виктория Боня сделала прививку от коронавируса. Ранее звезда активно выступала против вакцинации.

Сейчас она сама рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что сделать укол ей пришлось. Отказаться от своих убеждений ее заставила работа – без прививки артистка не сможет работать в Европе.

Ранее Боня призывала своих поклонников ни при каких обстоятельствах не делать прививку от COVID-19. Она считает, что в вакцине якобы могут содержаться тяжелые металлы и она может привести к бесплодию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.