В Москве проходит Международный кинофестиваль дизайна. Кино показывают на разных площадках. При этом для каждой номинации своя.

В Центральном доме архитектора показывают фильмы об архитектуре, в "Иллюзионе" – программа для тех, кто интересуется интерьерами, а про моду можно посмотреть в Foster Cinema на Фрунзенской набережной.

Кинокритик The City Егор Беликов выбрал лучшие фильмы фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.