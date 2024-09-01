Международный фестиваль "Спасская башня" завершится в Москве 1 сентября. Это старейший в России фестиваль военных оркестров.

В столицу приехали коллективы из разных стран, в том числе из Китая, Венесуэлы, Таиланда, Индии и Африки. В заключительный день проведения мероприятия 6 300 мест на Красной площади заняли москвичи и гости города, чтобы посмотреть выступления военных.

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