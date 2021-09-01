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Культура

08:30

В Москве обсуждают свадьбу рэпера Моргенштерна

культура видео Екатерина Фоменко Никита Пименов

Москва обсуждает главную летнюю свадьбу. 31 августа скандальный рэпер Моргенштерн женился на блогере Диларе Зинатуллиной. По креативу артист захотел превзойти Собчак с Богомоловым, у которых был даже катафалк.

Свадьбу стилизовали в стиле "лихих 90-х". Моргенштерн приехал на выкуп невесты в дешевом советском костюме. В качестве свадебного кортежа был старенький лимузин и того же возраста Daewoo Nexia.

Свадьба гуляла до утра на теплоходе. Тамадой была Ксения Собчак в канареечном платье. Попасть на банкет можно было только тем, кто в списках, – гостям выдавали браслеты с надписью "AD" – первые буквы имен Алишера и Дилары.

По эпатажу гости не уступали Моргену. Например, Настя Ивлеева пришла в костюме вдовы. А в разгар торжества молодожены поменялись одеждой: рэпер продемонстрировал кружевную подвязку невесты, пока Дилара стояла в смокинге.

По словам экспертов, на праздник потратили около 10 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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