В Москве обсуждают свадьбу рэпера Моргенштерна

08:30
Москва обсуждает главную летнюю свадьбу. 31 августа скандальный рэпер Моргенштерн женился на блогере Диларе Зинатуллиной. По креативу артист захотел превзойти Собчак с Богомоловым, у которых был даже катафалк.
Свадьбу стилизовали в стиле "лихих 90-х". Моргенштерн приехал на выкуп невесты в дешевом советском костюме. В качестве свадебного кортежа был старенький лимузин и того же возраста Daewoo Nexia.
Свадьба гуляла до утра на теплоходе. Тамадой была Ксения Собчак в канареечном платье. Попасть на банкет можно было только тем, кто в списках, – гостям выдавали браслеты с надписью "AD" – первые буквы имен Алишера и Дилары.
По эпатажу гости не уступали Моргену. Например, Настя Ивлеева пришла в костюме вдовы. А в разгар торжества молодожены поменялись одеждой: рэпер продемонстрировал кружевную подвязку невесты, пока Дилара стояла в смокинге.
По словам экспертов, на праздник потратили около 10 миллионов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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