Фотовыставка Агентства "Москва" открылась на Чистопрудном бульваре

С 1 по 14 июля на Чистопрудном бульваре пройдет выставка "10 лет Агентству "Москва" – миллион новостей о городе". На ней представят яркие кадры из жизни столицы, запечатленные корреспондентами агентства.

На протяжении 10 лет Агентство "Москва" через объективы камер рассказывает о самых значимых событиях столицы: открытие новых станций метро, МЦК, МЦД и БКЛ, запуск "Московской электронной школы" и многое другое. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

