Американский актер Том Круз выполнил новый трюк на съемках боевика "Миссия невыполнима". Актер прыгнул с обрыва с парапланом. Такой полет гораздо опаснее прыжка с парашютом, поскольку его исход практически невозможно предугадать. Разумеется, никаких каскадеров. Круз выполняет трюки сам.

Режиссер признался, что снять эти кадры тоже оказалось непросто. За актером в полет отправили оператора, обвешанного техникой. Результат съемок покажут 12 июля.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.