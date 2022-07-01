Крупнейший рок-фестиваль отменили из-за непогоды на северо-востоке Франции

В Эльзасе, во Франции, из-за непогоды отменили один из крупнейших рок-фестивалей страны. Об этом сообщают местные СМИ.

Больше всего расстроились поклонники группы Kiss. На фестивале должен был состояться их прощальный концерт. Но в последнюю минуту шоу отменили. Из-за грозы промокло оборудование. Семеро человек получили травмы.

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