Последний спектакль прошел в "Гоголь-центре" при прежнем руководстве. Постановка Алексея Аграновича по поэзии Юрия Левитанского собрала множество зрителей, которые попрощались с театральным проектом.

29 июня в театре сменилось руководство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.