Недавно вышел второй сезон сериала "Убийства в одном здании". Это комедийная картина, которая сочетает в себе криминальную драму.

Научный сотрудник ВГИК Алексей Беззубиков рассказал, что у сериала есть три номинации на премию "Золотой глобус". Он поведал, что одну из главных ролей исполняет Стив Мартин, известный по "Розовой пантере". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

